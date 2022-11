Troppi incidenti a Città Sant'Angelo, scattano i controlli della velocità: le strade interessate

Troppi incidenti negli ultimi mesi lungo le principali arterie stradali di Città Sant'Angelo. Per questo l'amministrazione comunale, in collaborazione con la polizia locale, ha già avviato e intensificherà nelle prossime settimane i controlli sulla velocità degli automobilisti. Abbiamo contattato il sindaco angolano Matteo Perazzetti, per farci spiegare come saranno gestiti i controlli sul territorio e le varie motivazioni che hanno portato a questa scelta. Le strade interessate saranno la Lungofino, via degli Ulivi, via San Pietro:

"La decisione di eseguire e rafforzare i controlli sulla velocità scaturiscono sia dalle recenti cronache con gli incidenti avvenuti negli ultimi mesi sul nostro territorio, sia da studi che abbiamo condotto che hanno evidenziato un'eccesso di velocità per gli automobilisti che le percorrono, come ad esempio lungo strada via degli ulivi che presenta gli accessi delle case a ridosso della carreggiata, o in via Madonna della Pace o via Piano della Cona. Alcuni esempi di incidenti sono il camion ribaltato sulla Lungofino o proprio in via San Pietro l'incidente che ha coinvolto uno scuolabus. Alla luce di queste considerazioni abbiamo voluto controllare in modo importante il territorio, sia in queste vie ma anche in altre zone con controlli massicci che puntano a far sì che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella degli altri veicoli in transito, dei pedoni e dei ciclisti".

Il sindaco poi ha tenuto a rimarcare che si è scelto, assieme alla polizia locale, di aver scelto di utilizzare gli autovelox mobili e non quelli fissi, proprio per dimostrare alla collettività che l'intenzione dell'amministrazione comunale non è quella di fare cassa ma di tutelare la sicurezza stradale.