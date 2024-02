A Città Sant'Angelo il Comune incontra gli imprenditori di Ibisco per il rilancio del polo commerciale

Trovare un accordo e una sinergia fra l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo e gli imprenditori del nucleo commerciale Ibisco, per rilanciare il polo dopo anni di crisi. Per questo, il sindaco Matteo Perazzetti assieme al vicesindaco Lucia Travaglini, nei giorni scorsi ha voluto fare il punto della situazione dopo i primi incontri avvenuti in precedenza:

"Alla luce di tutti i progressi ottenuti negli ultimi anni, sono emersi tanti spunti di riflessione e confronto per gettare le basi dei nuovi progetti previsti e per cercare di valorizzare al meglio tutto il potenziale dell'imprenditoria abruzzese. Abbiamo proseguito il dialogo mai interrotto anche per conoscere i nuovi operatori che hanno deciso di scommettere su questo polo che era all'abbandono. Innovativo e capace di attrarre altri capitali e investimenti nel territorio angolano".