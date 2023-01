A Città Sant'Angelo parte la ristrutturazione della casa rifugio per donne vittime di violenza nell'immobile confiscato alla criminalità

Al via la ristrutturazione dell'immobile confiscato alla criminalità destinato una casa rifugio per donne e minori vittime di violenza. Dall'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo arriva un progetto già finanziato da Pnrr, che doterà la città angolana e la rete antiviolenza regionale e nazionale, di una casa di accoglienza "in emergenza" destinata alle donne ed eventuali minori vittime di violenza in stato di pericolo.

Per questo è stato richiesto e ricevuto un finanziamento per la ristrutturazione integrale dell'immobile, con adeguamento funzionale della struttura, al fine di accogliere le vittime di violenza in un contesto confortevole e riservato;

miglioramento delle prestazioni energetiche per rendere la struttura sostenibile da un punto di vista energetico ed ambientale; accessibilità della struttura, rendendo l’edificio fruibile ad utenti con ridotta/impedita capacità motoria;sicurezza degli utenti (indirizzo segreto e specifiche scelte progettuali).

La struttura, segreta, sarà un primo ed immediato presidio attivo 24 su 24 per un periodo limitato di tempo, nell’attesa di individuare una soluzione più stabile ed adeguata. Alle donne ospiti viene garantito approvvigionamento alimentare e beni di prima necessità. Il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto, ha spiegato:

"Si tratta di un progetto importante che abbiamo già presentato alla città e ora avrà un'ulteriore passo avanti grazie a fondi ottenuti con il Pnrr per ristrutturare l'immobile che precedentemente era stato confiscato per motivi legati alla criminalità. All'interno dei fondi per il sociale e siamo onorati di poter dare un servizio eccellente alle donne che sono vittime di un infame gesto di violenza commesso dagli uomini".