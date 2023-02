Anche Città Sant'Angelo protagonista nello stand dell'Abruzzo alla Bit di Milano

Non solo il Comune di Pescara, ma anche Città Sant'Angelo è stata protagonista alla Bit di Milano, la borsa internazionale del turismo che si concluderà oggi 14 febbraio. Il sindaco angolano Matteo Perazzetti, infatti, è stato invitato nello stand della Regione Abruzzo per parlare del modello turistico di Città Sant'Angelo, in particolare del progetto "Matrimonio nel Borgo" che permette a giovani sposi di coronare il loro sogno nel borgo antico e vivere un'esperienza a 360 gradi per quanto riguarda tutta l'organizzazione del matrimonio. Presente anche il top Wedding Planner Angelo Garini:

"Ho avuto l'occasione di parlare di questo progetto sperimentale, "Matrimonio nel Borgo", che portiamo avanti da diverso tempo e che già sta portando i primi risultati. Al mio fianco vi era anche l'assessore Daniele D'Amario che ha confermato il suo appoggio a questa iniziativa, basata sulla valorizzazione e lo sviluppo del turismo e di alcuni suoi settori specifici come quello del wedding. Imparare a destreggiare il turismo nelle sue varie forme, investire nella comunità locale e raccogliere le energie più importanti dei borghi possono essere nuova linfa vitale per gli stessi."

Ricordiamo che alla Bit di Milano ieri 13 febbraio l'amministrazione comunale di Pescara con l'assessore Alfredo Cremonese, ha presentato un video promozionale turistico riguardante il capoluogo e le sue pecularità attrattive per utenti italiani ed esteri.