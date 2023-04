Anche Città Sant'Angelo punta alla bandiera blu nel 2024

Anche Città Sant'Angelo, dopo Pescara e Montesilvano, punta a ottenere la bandiera blu della Fee. Venerdì 28 aprile si è tenuto nell'istituto scolastico Giansante, un incontro fra l'amministrazione comunale, l'associazione Ambiente e Vita, al fine di avviare il percorso necessario, tramite determinate iniziative, per candidarsi nel 2024 al prestigioso riconoscimento.

"Le azioni previste mireranno a concretizzare un sistema di governance idonea a produrre una transizione verde e inclusiva capace di migliorare il benessere delle persone e trasmettere un pianeta sano alle generazioni future. Si tratta di una visione perfettamente in linea con i 5 obiettivi strategici della Programmazione della politica di coesione 2021-2027, con il piano di economia circolare e con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dall'agenda 2030 Il piano punta a includere tutte le dimensioni della sostenibilità formulando scelte strategiche e obiettivi articolati all'interno delle 6 aree stabilite: persone, pianeta, pace, prosperità, partnership e vettori di sostenibilità. Questa programmazione intende, inoltre, essere multidisciplinare, multilivello e interistituzionale per costruire efficaci processi di sensibilizzazione dei cittadini."

Ricordiamo che nel mese di maggio si conosceranno gli esiti della candidatura di Pescara, che punta alla riconferma.