Anche a Città Sant'Angelo arriva l'app Junker per la corretta raccolta differenziata [VIDEO]

Anche i cittadini di Città Sant'Angelo potranno da ora in poi utilizzare l'applicazione mobile per smartphone e tablet Junker per il conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata. A illustrare con un video le principali funzionalità dell'applicazione che è stata adottata da Ambiente spa e di conseguenza da tutti i comuni che rientrano nella gestione della società pubblica, il primo cittadino Matteo Perazzetti che sulle pagine Facebook ha diffuso il filmato in cui si spiega come poter utilizzare l'applicazione.

Junker va scaricata dal proprio store delle app dello smartphone o tablet (Google, Apple o Huaewi) ed è gratuita:

"La principale funzione dell'applicazione è quella di poter scansionare i codici a barre dei prodotti da conferire, avendo subito l'indicazione della tipologia di rifiuto e permettendo quindi di essere sicuri sulla sua destinazione. Invito tutti i cittadini angolani a scaricare l'app Junker in quanto fornisce anche informazioni in tempo reale sul calendario della differenziata e altri utili servizi. Si tratta di un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi comunali che permetterà di alzare ulteriormente i livelli già soddisfacenti della raccolta differenziata" ha spiegato Perazzetti.