Anche Città Sant'Angelo offrirà agevolazioni a chi trasferisce la propria residenza o l'attività nel centro storico o a Villa Cipressi

Anche il Comune di Città Sant'Angelo scende in campo per contrastare lo spopolamento del territorio comunale, in particolare del centro storico e delle aree periferiche come Villa Cipressi. Il sindaco Matteo Perazzetti, infatti, ha fatto sapere di aver partecipato all'incontro "Centriamo: agevolazioni fiscali per nuovi residenti e attività", nella sede della camera di commercio di Pescara, in cui sono state presentate le misure del Comune di Città Sant'Angelo contro lo spopolamento.

Il progetto spiega il sindaco, è promosso dall'amministrazione comunale e curato dall'assessore alla tutela del centro storico, del patrimonio architettonico, del commercio e Suap Marcello Di Gregorio. Il programma prevede agevolazioni fiscali per chi trasferisce la propria residenza o insedia la propria attività nel centro storico di Città Sant'Angelo e/o a Villa Cipressi e per i proprietari degli immobili che li accoglieranno. L'intento è quello di contrastare il naturale spopolamento del paese antico, creando un vantaggio a chi sceglierà di risiedere o aprire la propria attività nel territorio e ai proprietari degli immobili. Perazzetti ha concluso:

"Un'ulteriore iniziativa per garantire ai cittadini angolani un'alta qualità della vita, sostenibile per le generazioni future." Ricordiamo che anche la Regione Abruzzo è scesa in campo con diversi progetti per agevolare a livello fiscale e anche con contributi a fondo perduto coloro che intendono trasferirsi in un comune montano ad alto spopolamento, dove portare non solo la residenza ma anche la propria attività economica, o dove infine far nascere i propri figli.