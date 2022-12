Un investimento da 100mila euro per ampliare il cimitero di Villa Cipressi a Città Sant'Angelo

Un investimento di centomila euro per ampliare l'area cimiteriale di Villa Cipressi a Città Sant'Angelo. E' quanto la giunta comunale ha deciso di stanziare con l'approvazione del documenta di fattibilità delle alternative progettuali relativo proprio ai lavori di ampliamento inseriti nell'elenco annuale 2023. Il documento è stato redatto dall'ufficio tecnico.

Si tratta di fondi derivanti da accordo di programma con l'inserimento degli interventi previsti nell'elenco annuale con il presupposto, dove necessario, di conformità urbanistica ed ambientale.

“Villa Cipressi è per noi una delle contrade più importanti del comune di Citta Sant'Angelo – dichiara il sindaco Matteo Perazzetti -. Abbiamo sempre voluto dare importanza alla stessa tramite la ristrutturazione dell'area prospiciente la chiesa e la riqualificazione dell'intera zona. Inoltre abbiamo sollecitato la Provincia per il rifacimento del tratto mancante di asfalto che porta alla contrada. Ad oggi una delle maggiori difficoltà è quella relativa all'ampliamento del cimitero che vogliamo espandere per dare il giusto onore a chi ci ha sempre risieduto e desidera per questo riposare nella propria terra natia”, conclude.