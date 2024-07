Riapre il parco Baden Powell, un segnale di ripartenza per la città dopo l'omicidio di Christopher Thomas Luciani

Il parco Baden Powell di via Raffaello, a pochi passi dal centro cittadino, torna ad accogliere i cittadini dopo la chiusura delle ultime due settimane per via dell'omicidio di Christopher Thomas Luciani, avvenuto proprio in un angolo nascosto della stessa area verde.

I fiori, i messaggi, gli oggetti lasciati all'ingresso per il 16enne ucciso nel pomeriggio di domenica 23 giugno da due coetanei non ci sono più. Restano due o tre mazzetti ormai secchi e un orsacchiotto. Nella mente dei residenti della zona, che quel maledetto pomeriggio non hanno né visto né udito nulla, ma anche in quella di tutti gli altri cittadini resterà sempre il ricordo di quanto accaduto a un ragazzo di quasi 17 anni, la cui vita è stata spezzata per 250 euro da altri giovanissimi.

La riapertura del parco alla città è un segnale forte di ripartenza, di una maggiore attenzione verso i minori. Così come avvenuto nei giorni scorsi, fa sapere il sindaco Carlo Masci, anche nella mattina di mercoledì 10 luglio, il sindaco Carlo Masci ha avuto un colloquio telefonico con i rappresentanti di Rfi (Rete ferroviaria italiana) ribandendo la richiesta di trasformare l'area dove Christopher ha perso la vita in uno spazio dedicato ai giovani, dove praticare sport per esempio. Il primo cittadino ha registrato l'assoluta disponibilità di Rfi a muoversi in questa direzione. "Dinanzi al parco", annuncia il primo cittadino, "sarà posizionata una targa in ricordo di Christopher".

Giovedì, in prefettura, verrà sottoscritto un protocollo d'intesa sull'uso consapevole della tecnologia. Ci sarà anche Don Antonio Coluccia, il sacerdote impegnato nella lotta alle mafie. Ha partecipato anche al funerale di Christopher, lanciando un messaggio ai più giovani, affinché non vengano trascinati dal mondo oscuro della droga e siano sempre nelle condizioni di scegliere da che parte stare.