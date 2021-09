Rifondazione Comunista sulla chiusura della Riello: "Il Governo cosa fa?"

«La Riello chiude il suo stabilimento di Villanova di Cepagatti in Abruzzo, e il governo cosa fa?».

A chiderselo è Corrado Di Sante, segretario provinciale di Rinfondazione Comunista-Sinistra Europea.

«La conferma della chiusura dello stabilimento di Cepagatti da parte della Riello è una pessima notizia per il nostro territorio e non solo per le famiglie dei lavoratori», scrive Di Sante, «la Lega governa l'Abruzzo e ha anche il ministro competente al governo. Veda di fare qualcosa per salvare i posti di lavoro. Finora Giorgetti si è segnalato solo per il suo no a una blanda legge contro le delocalizzazioni e per stare in tutte le vertenze sempre dalla parte dei padroni. Siamo di fronte al fallimento del governo Draghi che innaffia di soldi le grandi imprese come e più di quelli che lo hanno preceduto. Non c'è nessun piano per affrontare la crisi e la transizione ecologica salvaguardando occupazione. Solidarietà ai licenziati e alle loro famiglie».