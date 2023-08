Per il presidente Sospiri "allarmismo a oltranza su Le Naiadi: affidamento temporaneo e piane fiducia nel bando"

Un “allarmismo a oltranza” dettato dal voler “far un dispetto al centrodestra” perché per Le Naiadi potrebbe esserci un affidamento temporaneo in vista del bando prorogato a settembre e che se questo riceverà offerte, arriverà a definizione in pochi giorni.

Questa in sintesi la risposta che arriva dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ai tanti che in questi giorni hanno denunciato la chiusura della struttura che come confermato dall'attuale gestore, non riaprirà dopo ferragosto. Due in particolare le accuse rivolte al centrodestra: l'aver prorogato il bando al 18 settembre e cioè dopo la scadenza dell'affidamento attuale fissata al 31 agosto e il fatto che si sia optato per questo tipo di avviso e non un affidamento pubblico con il bando andato alla fine deserto. Punto quest'ultimo su cui Sospiri specifica che manifestazioni d'interesse in realtà ci sono state e che proprio una delle associazioni che le ha avanzate potrebbe essere quella cui assegnare l'affidamento temporaneo. Sul bado europeo infine, ribadisce la piena fiducia del governo regionale e la convinzione che sia quella la strada giusta da perseguire.

“Sulla situazione del complesso sportivo de Le Naiadi ci sono forse due o tre dettagli che sfuggono alla politica oppositiva di chi si strappa le vesti per le difficoltà della struttura, ma sotto sotto spera nella sua chiusura, non foss’altro per far dispetto al centrodestra – dichiara Sospiri – e il primo è che la riapertura e l’attività dell’intera struttura sono state rilanciate proprio dal governo regionale Marsilio-Sospiri-Liris, per dirla alla maniera dei pentastellati, ovvero gli stessi che oggi garantiranno la sua riapertura puntuale a settembre per la serenità di lavoratori e fruitori”.

Quindi il secondo con cui fa riferimento proprio a quello che definisce “allarmismo ad oltranza” delle opposizioni e che “deve avere un limite. Allora facciamo ordine con le date: obiettivo della Regione e dei nostri uffici è quello di chiudere la gara entro settembre e non certo tra tre mesi e se arriveranno offerte ce la faremo. La commissione di valutazione delle buste si insedierà il giorno successivo alla scadenza e in pochi giorni arriveremo all’aggiudicazione”, afferma ancora il presidente del consiglio regionale. “Peraltro - precisa - proprio nella fase dell’aggiudicazione è stata prevista l’esecuzione anticipata per urgenza nelle more della stipula del contratto e dei controlli di legge sull’aggiudicatario”.

“Non solo – annuncia -: gli uffici stanno valutando l’opportunità, la possibilità normativa e la fattibilità del contattare, nelle more della gara, delle associazioni che già nei mesi scorsi avevano manifestato interesse, ma poi alla scadenza del 31 luglio scorso non hanno presentato offerte, per verificare la loro disponibilità ad assorbire un affidamento diretto temporaneo, per garantire l’immediata riapertura e l’operatività del complesso sportivo mentre la Regione definisce le procedure di affidamento da bando”.

“Sul bando – conclude - siamo fiduciosi visto che sicuramente non potranno verificarsi le condizioni per un’offerta anomala considerando che come previsto nel bando stesso, le offerte possono essere solo al rialzo e non al ribasso. Sono questi i fatti concreti, i passi certi e le date verificate per garantire prosecuzione alle Naiadi, il resto sono futuribile e ipotetici accadimenti, appunto non la realtà”.