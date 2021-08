Scatta la chiusura per lavori delle rampe di accesso e uscita del Ponte Flaiano verso via Aterno

Chiuse per lavori le rampe di accesso in entrata e uscita del ponte Flaiano su via Aterno. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, aggiungendo che la chiusura durerà 10 giorni e scatterà il primo settembre in direzione sud - nord con conseguente divieto di transito sulla carreggiata lato mare del ponte stesso: il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta Cogema di effettuare, per conto dell'Anas, la sistemazione di alcuni piloni dell'asse attrezzato.

"Inizialmente per evitare disagi al traffico, la ditta aveva preventivato le esecuzioni delle opere in orario notturno, a partire dalle 20,30 e fino alle 6,30, ora in cui la rampa veniva riaperta al traffico. Molti residenti, però, hanno protestato per i rumori notturni e, per questa ragione, da mercoledì primo settembre, il cantiere sarà attivo negli orari consueti, tra le 6 e le 19".

Chiusa anche la rampa di uscita dal ponte Flaiano verso via Aterno in direzione nord - sud aggiunge l'assessore specificando che si tratta di lavori necessari che Anas deve eseguire per motivi di sicurezza.