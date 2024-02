Chiuse le indagini del "caso Trisi", al presidente Sospiri contestata una cena elettorale da 400 euro

“In merito alla inchiesta che ha riguardato tecnici del Comune di Pescara dall’avviso di conclusione delle indagini prendo atto che dovrò rispondere di una spesa di 400 euro per una cena che non ho chiesto, non ho voluto, di cui non ero a conoscenza e dove non c’ero, fatto salvo un breve passaggio con altri candidati di centrodestra nel tour degli appuntamenti di quella giornata. Una cena di cui soprattutto non conoscevo i contorni, non trattandosi di un evento organizzato da me o per me”.

Con queste parole pubblicate sul suo profilo facebook il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri fa sapere di aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini nell'ambito dell'inchiesta “Tana delle tigri” per la contestazione del presunto finanziamento elettorale illecito che da quella cena sarebbe derivato che con le sue parole respinge in toto.

Una contestazione non direttamente collegata all'inchiesta madre e cioè quella che portò all'arresto a inizio estate del dimissionario dirigente del settore Lavori pubblici Fabrizio Trisi, dell'imprenditore De Leonibus e di due pusher (altri nomi furono scritti nel registro degli indagati), cui si contestarono sin da subito reati che vanno dalla corruzione alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, passando per la turbata libertà degli incanti e il peculato. Secondo l'accusa un vero e proprio sistema di corruzione quello che Tristi si ipotizza avesse creato per cui in cambio di cene, soldi e droga, garantiva all'amico affidamenti diretti. Anche a loro, così come agli altri indagati, dovrebbe essere giunto l'avviso di conclusione delle indagini con la conferma sostanziale dell'impianto accusatorio.

Per quanto riguarda la contestazione rivoltagli Sospiri aggiunge: “prendo atto di aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini in piena campagna elettorale. Nonostante questo conservo la mia serenità di uomo e di amministratore e la fiducia negli organi inquirenti. Mi sento di tranquillizzare i tanti candidati impegnati in questi giorni, continuate pure nelle normali attività non vi saranno pregiudizi o attività intempestive non vi chiamate Sospiri e non siete considerati necessari alla vittoria del centrodestra, che ci sarà”.