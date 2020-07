Il sindaco Masci conferma: "Il canile di via Raiale sarà smantellato, stiamo cercando una sistemazione provvisoria per i cani"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, risponde alle accuse lanciate dall'opposizione (Movimento 5 Stelle e Partito Democratico) riguardo alla chiusura del canile comunale di via Raiale prevista entro il prossimo 30 agosto.

M5S e Pd denunciano come i quasi 70 cani ospitati nella struttura rischiano di restare senza un posto.

Il primo cittadino conferma che il canile dovrà essere smantellato e che si sta cercando una sistemazione provvisoria adeguata per i 4 zampe. Dunque a oggi, giovedì 23 luglio, a poco più di un mese dalla chiusura della struttura di via Raiale non c'è ancora una vera alternativa.

Questo quanto scrive Masci in un post su Facebook: «Leggo sui social che io starei mettendo per strada "settanta cani", per questo mi dovrei prima vergognare e poi dimettere da sindaco. L'opposizione non sa più cosa inventarsi! Ovviamente la questione è ben diversa. Devono partire i lavori di completamento della "Città della Musica", opera iniziata con il progetto Urban alla fine degli anni '90 e mai finita, che si trova proprio sul sedime dell'attuale canile, che dovrà quindi essere smantellato. In attesa di realizzare il rifugio per cani, che finalmente sostituirà quella struttura fatiscente e fuori norma, stiamo cercando una sistemazione provvisoria adeguata per i nostri amici cani. Dopo questa polemica priva di senso, creata strumentalmente dall'opposizione, rimarranno due cose: la prima, la Città della Musica completata dopo venti anni; la seconda, gli amici cani in un luogo più salubre e più adeguato alle loro esigenze».