È polemica per la chiusura del canile, arriva la replica della Di Nisio: "Gestione privatistica, pronti a rivolgerci alla magistratura"

“Il provvedimento che impone al Comune di trasferire i cani dal canile di Pescara in un'altra struttura è della Asl e nasce dal presupposto che sono state rilevate gravi responsabilità da parte della Lega per il Cane: questa associazione si è occupata ininterrottamente, per 27 anni, della struttura di via Raiale, ma lo ha fatto seguendo i criteri di una gestione che sa molto di privatistico”.

A dichiararlo è l'assessore comunale alla Tutela del mondo animale Nicoletta Di Nisio che replica alle critiche mosse dal Movimento 5 Stelle alla notizia della chiusura, entro il 31 dicembre, del canile di via Raiale. “Una gestione contrassegnata da una serie di 'non conformità' che sono emerse nei sopralluoghi nella Asl e che,sommate ai problemi di sempre del canile-rigufio, ha portato la stessa Azienda sanitaria locale ad imporre il trasferimento dei cani, con il divieto di nuovi ingressi dopo il 31 dicembre 2023”.

“È stata la Asl quindi, a dettare i tempi, dopo che io stessa ho sollecitato un sopralluogo poi seguito da sanzioni al soggetto gestore – incalza -. Non abbiamo alcun timore di fare chiarezza sull'intera vicenda e di mostrare gli atti, anzi ci riserviamo di consegnarli anche alla magistratura”, annuncia.

A convocarla intanto è stato il presidente della commissione controllo e garanzia Piero Giampietro che ha convocato una seduta straordinaria per giovedì 12 ottobre. “Carte in mano sarò in commissione per ricostruire tutto, senza alcun timore e senza dover imparare nulla dall'opposizione che, invece, è in perenne campagna elettorale e non si preoccupa affatto del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Non siamo stati noi a perdere tempo: anzi, abbiamo cercato in tutti i modi di realizzare un nuovo canile a Spoltore e stiamo tuttora perseguendo questo obiettivo anche interloquendo con il ministero che ci ha messo a disposizione i fondi”, conclude replicando ancora una volta dunque sia sulla questione fondi che su quel canile rifugio ora oggetto di contenzioso davanti al Tar (Tribunale regionale amministrativo) cui proprio l'amministrazione pescarese si è rivolto dopo il "no" di Spoltore con il sindaco Chiara Trulli che, da parte sua, ha parlato di alternative possibili.