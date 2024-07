Canile chiuso e nessuna nuova struttura in fase di realizzazione: il consigliere Sola (M5s) torna da incalzare l'amministrazione

Nel primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci la questione “canile” è tornata protagonista con l'intervento del consigliere comunale del M5s Paolo Sola che già nella scorsa consiliatura aveva pungolato e criticato ripetutamente l'amministrazione comunale per la decisione di chiudere la struttura di via Raiale senza che poi si sia dato fin qui seguito a quello che doveva essere l'iter di realizzazione del nuovo rifugio intercomunale. Un rifugio intercomunale da realizzare a Spoltore che la città avrebbe avuto in diciotto mesi dall'avvio dei lavori, secondo quanto era stato più volte dichiarato.

Lavori mai partiti perché la convenzione con il Comune di Spoltore per il terreno che era stato individuato non è stata fino ad ora sottoscritta e perché a quella convenzione di cui si era parlato dopo il tramonto dell'importante progetto dell'imprenditore Daniel Khilgren, non è seguito l'annunciato l'acquisto, con un accordo di programma, di un terreno nell'area spoltorese di Colle Cese di proprietà della Provincia. Un terreno che secondo lo stesso Sola e Gabriele Bettoschi (Tutela diritti animali) sarebbe comunque inadatto in quanto area da acquistare per 70mila euro e poi probabilmente da bonificare.

“È vergognoso che si debba leggere nel nuovo programma elettorale la realizzazione del nuovo canile comunale quando voi sarete ricordati come l'amministrazione comunale che l'ha chiuso”, ha quindi detto in aula Sola facendo intendere che il tema sarà sicuramente al centro della sua azione d'opposizione. “Ed è ridicolo – ha aggiunto – che si debba sentire ancora la favola del rischio esondazione”. Il riferimento in questo caso è alla relazione presentata dal Comune che portò alla definitiva chiusura della struttura di via Raiale e su cui aspro è stato lo scontro nel consiglio comunale straordinario che sul tema si tenne nella passata consiliatura.

Un canile che in realtà in regola non lo è mai stato con nessuno che nei decenni trascorsi si sia mai premurato di realizzare un nuovo canile a dirla tutta, ma che si chiedeva, questo un altro elemento di aspro scontro nei cinque anni che ci si è lasciati alle spalle, di mettere a norma con 15mila euro di intervento, cosa cui l'amministrazione proprio in ragione di quel rischio di esondazione, si è sempre opposta arrivando così alla chiusura definitiva del canile.

Una relazione che non ha convinto le opposizioni e Sola che è tornato a parlare in aula di “una mezza giustificazione accocchiata da tre dirigenti per lasciare la città senza un presidio di accoglienza e cura per gli amici a quattro zampe”. Una struttura quella di via Raiale, gestita fino a chiusura dalla Lega del Cane. Ora, ha quindi proseguito Sola parlando dell'ultimo passaggio del nuovo programma elettorale. Passaggio in cui proprio per la tutela del mondo animale “invocando la collaborazione delle associazioni animaliste. Quelle che in questi anni vi hanno tolto le castagne dal fuoco perché sono quelle che ci hanno messo tempo, denaro e risorse per fare quello che voi in cinque anni non soltanto non siete risusciti a fare ma a peggiorare, chiudendo l'unico canile".

Infine il finanziamento ministeriale destinato proprio servire a costruire il nuovo canile e su cui pure i botta e risposta nel corso della precedente legislatura non sono mancati. Un finanziamento da 600mila euro. “Ci verrà a raccontare – ha concluso rivolgendosi al sindaco Carlo Masci - di questo famoso finanziamento che sta ancora appeso: voglio vedere fino a quando il ministero starà ancora ad aspettare le paturnie del Comune di Pescara e di quello di Spoltore. Noi – ha quindi concluso Sola nel primo consiglio comunale parlando dunque del ruolo che il Movimento 5 Stelle avrà all'opposizione - ci siamo e ci saremo non solo con lo stesso impegno di cinque anni fa, ma con il doppio della tenacia per continuare a fare questo di questa città”.