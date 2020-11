Chiuso il parco dello sport, il centrosinistra polemizza con la giunta Masci [FOTO]

Dopo la notizia della chiusura del parco dello sport, il centrosinistra polemizza con la giunta Masci. In particolare, il consigliere comunale del Pd Piero Giampietro sottolinea che questo sarà l’unico parco cittadino "a restare completamente chiuso, a differenza di tutti gli altri parchi dotati di campi sportivi per i quali, invece, vengono chiusi solo i campi".

"Non c’è niente da fare, alla giunta Masci il parco dello sport deve stare proprio antipatico", scrive con un pizzico d'ironia Giampietro su Facebook, ricordando che l'attuale amministrazione "nei mesi scorsi" aveva anche "provato a privatizzare" l'area in questo.

E così "passa in secondo piano persino che nelle dichiarazioni ufficiali" il parco sia stato "delocalizzato in via Arapietra, quando è saldamente in via Rigopiano. Oggi, intanto, il parco era ancora aperto. Giusto per vedere l’effetto che fa", conclude Giampietro.