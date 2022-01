A Chieti un consiglio straordinario sul raddoppio della ferrovia Pescara Roma: presenti anche i comuni di Alanno, Manoppello e Scafa

Consiglio straordinario a Chieti per la questione del progetto di Rfi per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara Roma, che prevede un nuovo binario per l'alta velocità. Il consiglio si tiene all'auditorium Cianfarani ed è trasmesso in diretta streaming, e prevede la partecipazione degli amministratori di Manoppello, Alanno e Scafa che, assieme a San Giovanni Teatino e al capoluogo teatino, sono direttamente interessati dal progetto che, come denunciando tutti gli amministratori locali, dovrebbe attraversare all'interno dei centri urbani.

La protesta sull'argomento è scoppiata da diverse settimane con la richiesta di una modifica in quanto la presenza della nuova linea ferroviaria potrebbe creare grossi problemi di sicurezza e di vivibilità ai residenti delle zone interessati. Sono stati invitati anche i rappresentanti del governo regionale, consiglieri regionali e i parlamentari abruzzesi e i prefetti di Chieti e Pescara. Il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, nel suo intervento, ha evidenziato come sia già disponibile un progetto alternativo, fattibile, che permetterebbe di scongiurare il passaggio nei centri urbani risolvendo facilmente la problematica.

Rfi aveva scritto qualche giorno fa al Comune di Chieti proprio per mostrare segnali di apertura rispetto al progetto. In collegamento da Roma sono presenti l'ingegner Federico Blasevich della direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie dirigente div. 2 e l'ingegner Raffaello Frezza, della direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, funzionario ingegnere. Al termine del consiglio si chiederà la costituzione di un comitato dei sindaci dei comuni interessati.

La diretta del consiglio qui: https://www.chietitoday.it/attualita/video-consiglio-comunale-raddoppio-ferrovia-pescara-roma-chieti-diretta.html