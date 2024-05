La prima comunità energetica di iniziativa pubblica della città apre a Spoltore e Montesilvano: via alle adesioni

Inizia a prendere forma la prima comunità energetica di iniziativa pubblica promossa dal Comune di Pescara. Dopo l'annuncio della sua nascita a gennaio, l'ente ha incaricato la società Pescara Energia di porre in atto tutte le azioni necessarie alla realizzazione del progetto pilota al fine di incentivare la progressiva costituzione e messa in opera delle medesime attività a opera dei cittadini pescaresi. Si parte, insomma, con le adesioni per il progetto “Cer Pescara” e la novità è che l'adesione si allarga anche ai comuni e i residenti di Montesilvano e Spoltore. Una scelta che sembra muoversi nella direzione della Nuova Pescara.

L'occasione per ricordare che in due anni la società partecipata ha provveduto a progettare, appaltare, realizzare e mettere in esercizio impianti fotovoltaici sulle scuole comunali per una potenza complessiva di 706,56 chilowatt picco (Kwp).

Cer Pescara nasce quindi come n'associazione no-profit costituita dal Comune di Pescara cui possono aderire volontariamente persone fisiche, pmi, imprese, pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile.

“Con il lancio dell’avviso pubblico, si passa da una fase di studio a una fase operativa”, sottolinea l'ente nella nota con cui annuncia l'apertura alle adesioni.