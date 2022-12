Cepagatti adotta la terza variante urbanistica al Prg, Sborgia: "Obiettivo raggiunto"

L’amministrazione comunale di Cepagatti, con apposita delibera, ha avviato le procedure per l’adozione della terza variante urbanistica al prg, dettando le linee guida e di indirizzo per pervenire a un progetto urbanistico più snello e coerente con la realtà economica e sociale del nostro territorio composto da piccoli proprietari di terreni. "A distanza di un anno questa amministrazione può dichiarare di aver raggiunto l’obiettivo prefissato con l’adozione quasi unanime con una sola astensione, avvenuta il 28 dicembre 2022, della terza variante urbanistica", dice l’assessore all’urbanistica e assetto del territorio Camillo Sborgia.

Da sottolineare che i cittadini di Cepagatti, attraverso un avviso pubblico, hanno proposto circa 300 tra suggerimenti, idee e indicazioni su come dovesse essere redatto lo strumento, tenuto conto della riduzione del consumo di suolo (come richiesto da norme governative) e dell'ottimizzazione dei processi edilizi tramite la semplificazione burocratica, razionalizzando gli usi attuando direttamente le previsioni urbanistiche nelle zone di espansione.

In ultima analisi, questo strumento viene completato con l’implementazione digitale grazie alla collaborazione del'architetto Roberto Mascarucci. "Tale modalità - spiega ancora Sborgia - permetterà l’accesso ai cittadini e professionisti interessati a tutte le procedure per visione e il rilascio degli atti autorizzativi per via telematica una volta approvato il nuovo strumento urbanistico che punta a diventare elemento trainante dell’economia della provincia di Pescara". Sborgia conclude dicendosi soddisfatto dell’obiettivo raggiunto per merito dell’ufficio urbanistico interno, preposto alla redazione di tale strumento di pianificazione che prevede un incremento demografico e delle attività economiche.