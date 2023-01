Il centrosinistra non ci sta e vuole risposte su viale Marconi: "Caos nel centrodestra, quando saranno aperte le rotatorie?"

Ancora nessuna risposta cerca sul completamento e l'apertura delle rotatorie in viale Marconi. Per questo, il centrosinistra e il Pd con il capogruppo comunale Piero Giampietro, ha presentato un'altra interrogazione che verrà discussa durante il prossimo consiglio comunale, per capire come si muoverà l'amministrazione Masci anche a seguito dell'ultima seduta della commissione comunale, presieduta dallo stesso Giampietro, durante la quale non erano presenti nonostante l'invito l'assessore Luigi Albore Mascia e il dirigente di riferimento Trisi.

"Durante la seduta della commissione del 23 dicembre, alla quale non hanno partecipato nè l'assessore nè il dirigente, di fatto non abbiamo avuto alcuna nuova risposta o comunicazione sull'apertura delle rotatorie realizzate lungo viale Marconi, e nemmeno sul motivo per cui i nuovi semafori sono ancora spenti. Fra l'altro, da Tua con il dirigente Piscitelli abbiamo avuto conferma che da parte dell'azienda di trasporto pubblico non vi è alcun lavoro in sospeso dunque la risposta avuta a dicembre dal Comune di attendere sviluppi da Tua non è di fatto più valida".

Giampietro fa riferimento alla richiesta da parte del Comune di installare dei dispositivi di rilevazione per il passaggio in sicurezza nelle rotatorie (ricordiamo che i mezzi pubblici e quelli di soccorso potranno entrare dentro le rotatorie con gli spazi appositamente creati) fatta a Tua, che però il 17 dicembre aveva replicato che l'azienda di trasporto era invece in attesa del collaudo e dell'autorizzazione al transito nelle rotatorie. Giampietro ha concluso

"Una situazione di caos che vogliamo sia chiarita dal sindaco durante la prossima seduta del consiglio comunale: nonè accettabile che il 27 dicembre si facciano delle dichiarazioni poi smentite, sulla stampa, con altre dichiarazioni 20 giorni dopo. Chiediamo spiegazioni non solo sulla questione dell'apertura delle rotatorie ai mezzi pubblici, ma anche sulla questione semafori che sono ancora spenti".