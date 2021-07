Il centrosinistra all'attacco su Premi Flaiano e teatro D'Annunzio: "Masci spieghi questa figuraccia internazionale"

Una figuraccia internazionale sulla quale il sindaco Masci o il Cda dell'Ente Manifestazioni Pescaresi deve dare spiegazioni alla città. I consiglieri comunali di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo (Pd), Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli (lista civica “Sclocco sindaco”) attaccano l'amministrazione comunale dopo l'allarme lanciato dalla presidente Tiboni sulla possibilità che il prossimo anno la manifestazione debba lasciare Pescara per la mancata concessione della storica location del teatro D'Annunzio.

Secondo i consiglieri, sarebbe un vero e proprio schiaffo alla cultura della città considerando che il teatro D'Annunzio è stato voluto da Edoardo Tiboni, fondatore dei Premi Flaiano, e negarne l'uso nel cinquantesimo anniversario dalla morte di Ennio Flaiano sarebbe assurdo:

"Se l’Ente ha agito su mandato della giunta, allora il sindaco Carlo Masci riferisca subito i motivi di questa linea autolesionista che denota una totale assenza di politica culturale in città. Se l’Ente invece ha agito autonomamente, allora la governance scelta dalla giunta Masci ha messo a rischio l’immagine internazionale di Pescara per la prima volta in 48 anni, e di questo risponde chi l’ha nominata: da sempre i Premi si svolgono in quel periodo, a prescindere dalla richiesta formale degli organizzatori, e non era mai successo tutto ciò."

Anche la vicenda dei preventivi per l'uso del teatro, concludono i consiglieri d'opposizione va approfondita, e il sindaco Masci deve dare risposte definitive e chiare sulla permanenza a Pescara dei Premi.