L'attacco dei consiglieri di centrosinistra alla Lega: "I tablet per le scuole li ha pagati il Comune, non la Lega"

I 170 tablet per le scuole di Pescara sono stati acquistati dal Comune, non dalla Lega e dunque pagati con i soldi di tutti i cittadini, anche quelli che non votano Lega. A parlare sono i consiglieri di centrosinistra del Comune di Pescara, che attaccano il partito di maggioranza in merito alle dichiarazioni rilasciate in questi giorni sull'acquisto dei dispositivi per potenziare la Dad nelle scuole comunali, considerando il rischio di possibili nuove restrizioni.

I consiglieri Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli