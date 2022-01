L'affondo dei consiglieri di centrosinistra: "Dopo lo sfregio di viale Marconi, la giunta taglia i fondi per via Pepe"

Nuovo attacco del centrosinistra comunale all'amministrazione Masci in merito alla gestione dei lavori pubblici. I consiglieri del Partito Democratico e degli altri partiti di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli criticano l'approvazione di un emendamento che taglierebbe risorse alla riqualificazione di via Pepe aumentando, nello stesso tempo, il capitolo destinato alle consulenze del Pnrr.

Una sorpresa negativa che arriva, spiegano i consiglieri d'opposizione, dopo lo "sfregio" di viale Marconi ovvero la mancata sospensione dei lavori come richiesto da più parti durante il consiglio comunale straordinario di pochi giorni fa.

“Non solo il centrodestra sta firmando un atto di guerra nei confronti dei cittadini, delle imprese e degli utenti di viale Marconi -ora il mirino finisce contro via Pepe la cui riqualificazione viene ridimensionata per aumentare le spese di progettazione di un Pnrr per il quale la giunta Masci non ha dato alcuna priorità, indicazione, strategia. Un atteggiamento ostile nei confronti della città da parte di un centrodestra sempre più isolato, confuso, nervoso”. L'emendamento ha visto il voto contrario di tutta la minoranza."

Ricordiamo che l'assessore ed ex sindaco Luigi Albore Mascia, nel presentare il progetto approvato nel mese di dicembre, aveva parlato di un'opera innovativa che ha lo scopo di "arrivare a una separazione netta tra le aree dedicate a pedoni e ciclisti e quelle di scorrimento del traffico. Sarà realizzata infatti una limitazione, un muro basso che sarà comunque 'permeabile' , ma ci saranno aiuole, isole ecologiche al servizio dei condomini accolte in spazi riservati. Lo spazio destinato ai pedoni e alle biciclette sarà costellato di elementi rotondi tutti con un loro diverso valore funzionale: ci saranno panchine con al centro un'aiuola o con elementi di illuminazione".