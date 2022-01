I consiglieri di centrosinistra sui contagi Covid nelle scuole: "Le classi in quarantena sono 180, Asl e Comune prendano una decisione"

I consiglieri comunali del Partito Democratico e delle liste civiche di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli lanciano l'allarme in merito alla situazione delle scuole sul fronte dei contagi Covid a Pescara. I numeri, spiegano i consiglieri d'opposizione, parlano di 180 classi in quarantena e un terzo degli alunni iscritti al servizio mensa rimasto a casa, con tantissime assenze di docenti e personale Ata, dimostrando come il tracciamento sia completamente saltato e il sistema sia in grave difficoltà:

"Le famiglie e il mondo della scuola si aspettano risposte e soluzioni, non l’imbarazzante rimpallo di competenze fra il sindaco Carlo Masci e la Asl. Il sindaco di Pescara è istituzionalmente anche presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl: convochi nelle prossime ore la direzione generale e la direzione sanitaria e decidano insieme cosa fare. Ascolti anche il mondo della scuola e coinvolga la prefettura che si è sempre mostrata disponibile nell’ambito delle sue funzioni. Ma pensare di fare spallucce con questi numeri e con questo ritmo di crescita è impensabile”.

I consiglieri aggiungono che le indicazioni nazionali partono dal presupposto che il sistema locale possa rispondere alle esigenze di tracciamento, ma a Pescara questo sistema è saltato e dunque occorre capire immediatamente se la Asl e Comune possano invertire la rotta oppure se sarà necessario prendere altre decisioni straordinarie. Ieri l'amministrazione comunale con il sindaco Carlo Masci e il vicesindaco Gianni Santilli avevano spiegato che le normative vigenti delegano alla Asl la decisione di sospendere le lezioni in presenza a causa dei contagi da Covid.