Il centrosinistra sul consiglio straordinario per il Liceo Marconi: "Atteggiamento inquietante dal centrodestra"

Il centrodestra ignora ancora la questione del futuro del Liceo Marconi, con un atteggiamento inquietante. A dirlo sono i consiglieri comunali di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo (Partito Democratico) e Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli (Lista Sclocco Sindaco) alla vigilia della seduta straordinaria che si terrà domani, martedì 6 luglio, alle 18 nel piazzale Michelucci dell’Aurum.

Proprio il centrosinistra aveva chiesto la convocazione della seduta per dare risposte ai docenti, studenti, genitori, dirigenti e sentire la loro opinione sul futuro dell'istituto, a 58 giorni dal ritorno in aula di 1400 studenti e 200 docenti ed operatori scolastici.

"L’atteggiamento della Provincia di Pescara, governata dallo stesso centrodestra che amministra il Comune, è a dir poco inquietante perché è dal 2019 che gli uffici e gli organi politici sono al corrente dell’imminente avvio di questi lavori, ma l’inadeguatezza di chi governa la Provincia ha fatto sì che a 58 giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico non sia stata trovata neppure l’ombra di una soluzione, lasciando nella completa incertezza una delle scuole più popolose dell’intero Abruzzo, addirittura adombrando l’ipotesi di una didattica a distanza a tempo indeterminato.

Abbiamo chiesto una seduta straordinaria del consiglio comunale perché la città di Pescara non può restare inerme rispetto a questa emergenza, che riguarda migliaia di ragazzi e ragazze e le loro famiglie, oltre che centinaia di persone che lavorano in quell’istituto. La scuola continua ad essere l’ultimo dei pensieri del centrodestra, ma non permetteremo che ne paghino le conseguenze la popolazione scolastica: va trovata al più presto una soluzione."