Il centrosinistra scrive ai sindaci per i disservizi nel pronto soccorso: "A due mesi dal consiglio straordinario ancora disagi"

Nessun intervento risolutivo della Asl per la questione dei disagi nel pronto soccorso, a due mesi dal consiglio comunale straordinario che impegnava la giunta Masci a farsi portavoce con Asl e Regione per risolvere le criticità. A dirlo il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, aggiungendo che il centrosinistra a tal proprosito ha scritto al comitato ristretto dei sindaci della Asl di Pescara per intervenire e valutare l'operato dell'azienda sanitaria. Il 28 febbraio scorso, ricorda Blasioli, si era svolto il consiglio che all'unanimità aveva deliberato per un intervento della giunta comunale al fine di attivare la Asl e la giunta Marsilio per far fronte alle problematiche segnalate da numerosi pazienti, problematiche ancora presenti se non addirittura peggiorate.

"I gruppi consiliari di centrosinistra, in particolare, hanno chiesto la convocazione del comitato ristretto dei sindaci della Asl interamente dedicata all'analisi e all'individuazione delle misure necessarie per il superamento delle criticità; il potenziamento della dotazione organica del pronto soccorso e la celere attivazione della Centrale unica del 118 Pescara-Chieti; la ricognizione del fabbisogno organizzativo del pronto soccorso, il potenziamento dell'Osservazione Breve Intensiva, l’adozione del triage avanzato, il rafforzamento della sanità territoriale e del coordinamento con gli altri presidi ospedalieri; la ripianificazione logistica e spaziale delle strutture di emergenza-urgenza. Condizioni complicate che restituiscono un quadro della situazione di particolare difficoltà nella gestione dei pazienti e del presidio sanitario di emergenza del capoluogo adriatico"

La lettera è stato inviata al comitato composto da (Carlo Masci - Comune di Pescara; Gilberto Petrucci - Comune di Penne; Moriondo Santoro - Comune di Popoli; Antonio D’Angelo - Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore; Riziero Zaccagnini - Comune di Tocco da Casauria) auspicando un intervento immediato per valutare se la Asl ha dato seguito a quantop promesso e quanto contenuto nei documenti votati dal consiglio comunale pescarese.