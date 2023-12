L'attacco del centrosinistra: "Dal centrodestra il via libera ai centri commerciali alle porte della città"

Duro attacco dei consiglieri comunali di centrosinistra all'amministrazione Masci per un emendamento approvato nel Piano di rischio aeroportuale approvato il 13 dicembre dal consiglio comunale. Nell'emendamento, secondo Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo del Partito Democratico e secondo Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli delle liste civiche, ci sarebbe il via libera alla realizzazione di centri commerciali alle porte della città.

"È stato infatti modificato un articolo del Piano di rischio aeroportuale che, nella proposta predisposta dagli uffici, limitava i nuovi insediamenti commerciali nella “zona B” dell’area sottoposta a vincoli, l’area cioè fra i quartieri Villa del Fuoco, Tiburtina e San Donato, alle sole tipologie M1 ed M2, per un massimo di 1.500 metri quadrati e con l’esplicita esclusione della tipologia M3, ovvero quella dei centri commerciali di medie dimensioni. Con il blitz di questa mattina, la proposta degli uffici è stata stravolta: ora potranno sorgere supermercati e centri commerciali fino a 2.500 metri quadrati praticamente a due passi dal centro cittadino, con la sola esclusione della grande distribuzione che, in ogni caso, non avrebbe spazio a sufficienza. Altri supermercati, altri centri commerciali, in attesa probabilmente di cogliere il primo superamento del blocco sulla grande distribuzione imposto dalla Regione e le limitazioni normative alla trasformazione dei capannoni dell’ex Nucleo industriale. Tutto ciò senza alcun coinvolgimento di ordini professionali, associazioni di categoria, operatori economici, rappresentanti dei consumatori, e a svantaggio dei negozi di quartiere che il centrodestra dice di voler tutelare"

Secondo il centrosinistra, in uno scenario di crisi per il commercio indipendente che sta impoverendo la città di Pescara, il centrodestra pensa ad altri supermercati e grandi superfici commerciali, utilizzando persino strumenti come il Piano di rischio aeroportuale per consumare suolo.

"Non si comprende quale sia l’urgenza di dare a Pescara altri grandi spazi commerciali quando il loro numero è evidentemente cresciuto a dismisura in questi anni, senza peraltro un impatto positivo sui prezzi per i consumatori. Come se alle porte di Pescara, anziché le scuole e i servizi pubblici, servissero i centri commerciali. Speravamo che il Piano di rischio aeroportuale trovasse un giusto equilibrio fra il principio di precauzione e le esigenze di sviluppo e lavoro, ma il centrodestra si è reso protagonista un’altra volta di una pianificazione chiusa in qualche stanza del palazzo che non fa il bene della città e della sua economia sana"