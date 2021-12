Il centrosinistra sul bilancio approvato dal consiglio: "Commedia dell'assurdo, documento pieno di errori e lacune"

Una commedia dell'assurdo per un bilancio carico di errori, lacune, confusionario e caotico. Così i gruppi d'opposizione Pd, Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto commentano l'approvazione del bilancio avvenuta nella tarda notte di ieri da parte del consiglio regionale che, con un vero e proprio tour de force, è riuscito ad approvare il documento prima della scadenza di legge e del conseguente esercizio provvisorio. Secondo i consiglieri d'opposizione, l'Abruzzo è fermo da tre anni:

"Si vede oggi cancellata la promessa riduzione delle tasse; il deficit della sanità è di nuovo esploso, come esplosiva è la mobilità sanitaria passiva che si traduce in costi altissimi per un comparto che rischia un nuovo commissariamento; si taglia sul trasporto pubblico esponendo il settore a debiti fuori bilancio; sotto scacco anche le risorse per il sociale e il diritto allo studio, nessuna attenzione per l'agricoltura, l'industria, l'innovazione: sono queste le ragioni del nostro no. Non è mai accaduto negli ultimi anni che l'Abruzzo approvasse così tardi il Bilancio di previsione, un oggetto misterioso per tutti, Revisori compresi, a causa dell'impossibilità di analizzare i documenti e della mancanza di parti essenziali, come il piano di rientro dal deficit. In questi giorni i lavori in aula sono andati avanti solo grazie al nostro senso di responsabilità che oggi è stato anche gravemente apostrofato da chi usa toni violenti perché, forse, non ha argomenti seri e convincenti da proporre. Ritardi e confusione per un documento che presentava vizi di legittimità già in partenza, a causa proprio della mancanza del Piano di rientro del disavanzo, essenziale per capire che tipo di sacrifici aspettano la comunità in termini di servizi nei prossimi mesi".

Secondo il centrosinistra, la maggior parte delle scelte a partire dai tagli al sociale, all'agricoltura, alla pesca, le risorse non reintegrate per i trasporti sono calate dall'alto senza condividere con le parti sociali che hanno dato un giudizio severissimo sul documento:

"Un governo, forse, troppo distratto dalle liti e dai giochi di potere in questi anni, impegnato 24 ore su 24 a fare politica non per gli abruzzesi- concludono- ma per i partiti di appartenenza, senza una guida davvero presente e interessata allo sviluppo e alla crescita che alla nostra regione serve in un momento irripetibile di rilancio".