Centrosinistra all'attacco sul bilancio comunale 2023: "Siamo a febbraio ed ancora nessuna traccia, inaccettabile"

La giunta Masci, nel mese di febbraio, non ha ancora approvato gli atti propedeutici per il bilancio comunale 2023. A dirlo i consiglieri di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli che attaccano il centrodestra per i ritardi considerati inaccettabili, datosi che da anni la giunta comunale approva lo schema di bilancio entro il mese di novembre, per consentire al consiglio di discutere in modo approfondito del provvedimento.I

"Il Comune è ridotto ad una spesa per dodicesimi, è in grande affanno e non si vede la via d’uscita. La giunta Masci è alle prese con una forte divisione interna, ormai esplosa, che da oltre tre mesi non si riesce a ricomporre e che sta portando enormi ritardi sul bilancio comunale perché questo sarebbe l’anno più importante: il Comune di Pescara è chiamato non solo a gestire l’ordinaria amministrazione, ma anche il processo di fusione per la costituzione del Comune di Nuova Pescara, e bruciare settimane preziose è molto grave."