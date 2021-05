Il centrosinistra e l'Anpi sul raid vandalico al liceo classico: "Una ferita che rimarrà aperta a lungo"

Dura condanna dei partiti dell'area di centrosinistra, di Anpi e di alcune associazioni cittadine in merito all'episodio avvenuto la notte fra venerdì 30 aprile e sabato primo maggio con il raid vandalico avvenuto al liceo classico di Pescara.

In una nota congiunta, partiti e associazioni esprimono sdegno parlando di un atto gravissimo e di una ferita che rimarrà aperta a lungo nella nostra città, con il gesto di urinare su una scuola, una cultura e un simbolo che è tanto grave quanto squallido, rendendolo ancora più deplorevole se si inneggia al periodo fascista.

Derubricare tutto ciò come una semplice bravata significherebbe non capire che c'è un enorme problema culturale nella pancia del Paese e anche nella nostra città.

Per questo azioni del genere non solo vanno sanzionate secondo la legge dalle Istituzioni ma devono servire a tutte e tutti noi - e soprattutto a quei giovani che le hanno compiute - per interrogarci sul senso profondo del 25 aprile appena trascorso.