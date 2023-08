Il centrodestra di Spoltore sulle dimissioni dell'assessore Rullo: "Amministrazione senza progetti e visioni comuni"

«Siamo sconcertati per le dimissioni dell’assessore Rullo, pur avendo idee e posizioni diverse (spiace sempre trovarsi difronte a questi episodi)».

A dirlo sono i consiglieri comunali di centrodestra di Spoltore: Agnese Ranghelli, Marco Della Torre, Stelvio D'Ettorre e Pierpaolo Pace.

Gli esponenti di minoranza aggiungono: «A distanza di poco più di un anno di questa amministrazione, si dimette l’assessore Rullo con importanti deleghe alla Cultura e al Patrimonio, adducendo, elegantemente, motivazioni personali che non le permettono di lavorare con serenità. Ma risulta palese che la maggioranza scricchiola e arranca su più fronti e lo stato della città lo certifica. Siamo dinanzi all’essenza di un’amministrazione senza progetti e visioni comuni, mentre la nostra città resta immobile su diversi fronti. Le nostre preoccupazioni non sono tanto le dinamiche interne alla maggioranza, quanto i risvolti che si riflettono sulla nostra comunità in un momento delicato politicamente come quello che stiamo vivendo soprattutto in previsione della fusione prossima (Nuova Pescara)».