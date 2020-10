La lista Sclocco attacca il centrodestra: "Basta strumentalizzazioni sulla figura di D'Annunzio"

Stop alle strumentalizzazioni della figura di Gabriele D'Annunzio da parte del centrodestra. I consiglieri comunale della lista "Sclocco sindaco" Frattarelli e Sclocco attaccano la maggioranza dopo l'approvazione della mozione votata questa mattina e presentata dalla Lega, per chiedere al sindaco di cambiare la cartellonistica cittadina con la scritta “Pescara città di Gabriele D’Annunzio”.

Secondo i consiglieri di centrosinistra, il tema ormai è diventato divisivo a causa del comportamento del centrodestra che strumentalizzerebbe la figura del Vate:

È noto che il Vate sia nato in questa città, e questo è già patrimonio di tutti. Utilizzare i pochi spicci che il comune possiede in questo momento per riscrivere la cartellonistica è come minimo pleonastico. Pescara ha già onorato e omaggiato abbondantemente la figura di D’Annunzio. Pensiamo al liceo Classico, la biblioteca provinciale, la Pineta, via D’Annunzio, il Teatro, il conservatorio e l’università. Insomma, Pescara non è solo D’Annunzio, ma anche Flaiano e tanti altri.