Il centrodestra sceglie il candidato sindaco per le elezioni comunali a Spoltore: è Marco Della Torre

Il centrodestra di Spoltore ha scelto e ufficializzato il suo candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Lo hanno fatto sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri segretario provinciale di Forza Italia, e i segretari provinciali di Fratelli d’Italia Stefano Cardelli e dell’Udc Andrea Colalongo, che stamani hanno presentato le liste in Comune. Si tratta di Marco Della Torre, sostenuto da Forza Italia-Prima Spoltore, Fratelli d’Italia,

Udc e Spoltore Libera.

I segretari hanno parlato di ottime liste di candidati consiglieri con radicamento sul territorio e un grande contenuto di professionalità e di rinnovamento, persone qualificate, giovani e soprattutto molte donne, di cui ben quattro capolista, ossia Agnese Ranghelli, Virna Pompa, Tina Angelucci e Gabriella Amoruso.

“Siamo convinti dell’ottima scelta del candidato Della Torre sul quale si registrano grandi consensi, sia per il suo impegno professionale, sia per la stima riscontrata nei suoi confronti sul territorio per la sua umanità spendibile, sia per il suo impegno politico negli anni precedenti, e sappiamo che la competizione per la conquista della carica di sindaco è aperta nonostante la presenza di altri candidati sindaci alternativi alla seconda scelta del Pd. Ci prepariamo dunque a una campagna elettorale che sarà intensa e corretta”. Mercoledì 18 maggio il candidato sindaco terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli del suo programma e delle liste.

Candidati della Lista Forza Italia – Prima Spoltore: Agnese Ranghelli; Renzo Appignani; Manuela Battistelli; Manuela De Luca; Alessandro Di Cesare; Davide D’Ercole; Paola Faricelli; Martina Manfrè; Vittorio Semproni; Gabriele Claudio Silverii; Giovanni Simeone; Davide Tagliente; Lino Tomaiuolo; Marco Cantagallo; Marta Stella; Matilde Zulli.

Candidati della Lista Spoltore Libera: Virna Pompa; Fabio Barbetta; Andrea Consoli; Marica Di Bartolomeo; Alessandro Fagnani; Laura Marchionne; Piergiovanni Febo; Guido Romano; Claudio Santurbano; Jessica Scatoletta; Roberta Sferrella.

Candidati Lista Udc: Gabriella Amoruso; Michele Belfiore; Gabriele Biancone; Miriam Ciarallo; Tiziana Cipriani; Pierina Di Febo; Patrizia Di Michele; Gianluca D’Incecco; Carmela Evangelista; Valeria Michelini; Gianluca Pace.

Candidati Lista Fratelli d’Italia: Gaetanina Angelucci detta Tina; Fabio Crisante; Paolo De Amicis; Stelvio D’Ettorre; Anna Di Bacco; Willer Di Cesare; Diana Di Giamberardino; Davide Di Giandomenico; Massimo Gasbarri; Paolo Macchiarulo; Benito Olivieri; Raffaella Primiterra; Carolina Profeta; Erika Puzone; Robertino Salemme; Daniele Sfredda.