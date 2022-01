Covid, pronto ad aprire il nuovo centro vaccini nel palazzo Fuksas

Tutto pronto a Pescara per l'apertura del nuovo centro vaccini anti Covid nel palazzo Fuksas in via Einaudi di proprietà della famiglia De Cecco.

«Mercoledì aprirà il nuovo hub vaccinale di Pescara nel palazzo Fuksas di via Einaudi e questo rappresenta sicuramente un’ottima notizia visto che siamo in piena quarta ondata e diventa più che mai necessario proseguire e incrementare con la campagna di vaccinazione», conferma Vincenzo Serraiocco, segretario cittadino dell'Udc.

Poi Serraiocco intende fare i dovuti ringraziamenti.

«Voglio ringraziare la famiglia di De Cecco e in particolare Giuseppe Aristide De Cecco, la moglie Silvia Iezzi e la figlia Beatrice per aver permesso l’utilizzo del piano terra del polo direzionale che ha ospitato in passato la sede della Fater e che come noto è stato disegnato dal famoso architetto Massimiliano Fuksas. Un bel gesto che vogliamo sottolineare conoscendo la generosità della famiglia De Cecco per la nostra città e in particolare per aver in un momento drammatico per la pandemia in cui è necessario davvero fare tutto il possibile per salvare vite umane, fare qualcosa di importante. Così come non possiamo non sottolineare il grandissimo lavoro di medici, infermieri e personale parasanitario che da due anni stanno facendo miracoli per assicurare le cure agli ammalati di Covid. Un grazie anche ai pediatri che stanno facendo un grande lavoro con i più piccoli e tutti i volontari della croce rossa e delle associazioni di volontariato per il lavoro encomiabile che compiono quotidianamente negli hub vaccinali. Solo con un gioco di squadra è possibile vincere questa guerra e un nuovo hub vaccinale a Pescara rappresenta oggi davvero tanto».