Il sindaco di Cappelle plaude al centro vaccinale unico con Spoltore e Moscufo: "Grande opportunità"

Il sindaco di Cappelle sul Tavo, Lorenzo Ferri, plaude al centro vaccinale unico per i Comuni di Spoltore, Cappelle e Moscufo, dichiarando: “Ci appelliamo ai cittadini delle categorie ora interessate perché colgano questa grande opportunità, aderendo alla campagna di vaccinazione per mettere in sicurezza la propria salute e per contribuire a tutelare quella dei propri familiari e di tutta le nostre comunità”. D'accordo con Ferri anche il primo cittadino di Moscufo Claudio De Collibus:

"È un'occasione da cogliere - afferma - e siamo sicuri che le operazioni si svolgeranno in maniera rapida ed efficiente".

L’area di vaccinazione verrà suddivisa in tre zone: una di attesa, per chi è in fila per la vaccinazione; una per l'anamnesi e la somministrazione del vaccino; una terza dove i vaccinati attenderanno 15 minuti per verificare eventuali reazioni. I cittadini saranno contattati dagli uffici comunali del proprio Comune di residenza, sulla base delle prenotazioni che gli interessati avranno effettuato sul portale regionale. È ancora possibile registrarsi fino a lunedì 1° marzo.