Il centro storico di Città Sant'Angelo avrà una stazione degli autobus di ultima generazione [VIDEO]

Una stazione degli autobus moderna, funzionale, per il centro storico di Città Sant'Angelo. A presentare l'importante progetto il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto per avere dettagli sull'opera che doterà il borgo di un punto di riferimento importante che si unisce agli altri interventi di riqualificazione previsti nella zona:

"La stazione autobus nel centro storico è di vitale importanza, per il turismo ed accoglienza dei turisti , per riqualificare l’ingresso del centro urbano e per aumentare i parcheggi a disposizione del borgo. La stazione sarà dotata di: Bar, Sala d’aspetto interattiva, parcheggi ed un belvedere mozzafiato. Stiamo progettando la Città Sant’Angelo del domani per migliorarla."

Il primo cittadino ha aggiunto:

"Una progetto che avevamo in mente già dal 2019, avendo una vocazione turistica deve offrire il massimo per l'accoglienza dei turisti, verso un ordine anche degli autobus che arrivano e vivono il centro storico. Non abbiamo una vera e propria stazione autobus fino ad ora, all'ingresso del centro storico. Un investimento da 2,5 milioni di euro con una sala d'aspetto interattiva, parcheggi e un bar come già presente in loco nella zona da riqualificare. In questo modo accoglieremo con il massimo comfort i turisti e i relativi accompagnatori e professionisti del settore".