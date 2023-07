Nel centro storico di Città Sant'Angelo è allarme per i danni provocati dalle faine sui tetti: interviene il Comune

Allarme, nel centro storico di Città Sant'Angelo, per la presenza di faine che soprattutto di notte si aggirano sui tetti e nei piani alti. Il sindaco Matteo Perazzetti, infatti, ha ricevuto diverse segnalazioni con danni provocati dagli animali, e per questo ha attivato le misure contenitive. Il sindaco ha anche contattato l'Ispra, l'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, per capire come poter intervenire e come dare consigli utili ai cittadini.

Nello specifico, se i danni riguardano solo i tetti l'unica misura da attuare è quella di stabilizzare tegole e comignoli con coppe e tegole stabili e impossibili da spostare da parte delle faine; se i danni invece riguardano i sottotetti, si consiglia di chiudere tutti gli accessi con reti, eliminare la presenza di piccioni che sono prede delle faine stesse, intensificare le derattizzazioni. La cattura delle faine prevede autorizzazioni ed un iter preciso tramite gabbie trappola da posizionare dopo autorizzazione della Regione e parere dell'Ispra stesso.