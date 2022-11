Nel centro storico di Città Sant'Angelo entra il funzione il sistema Apu (Area pedonale urbana)

È stato attivato nella giornata odierna 26 novembre, nel centro storico di Città Sant'Angelo, il nuovo sistema di controllo dell'Apu, l'Area pedonale urbana. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, avvisando tutti i cittadini di prestare attenzione al tabellone posto nel varco in corso Vittorio Emanuele. In base al messaggio, infatti, sarà possibile transitare o meno nell'area pedonale. Se sul display compare la scritta "Apu attiva" il transito è vietato, tranne che per i veicoli autorizzati dal codice della strada (articolo 3 comma 1 e 2).

Dalla metà dicembre i residenti nelle vie e piazze dell'area ztl ed i titolari delle attività produttive all'interno della ztl, potranno fare richiesta dei pass da utilizzare al momento dell'attivazione della ztl. I moduli saranno disponibili negli uffici comunali e su tutti i canali social per la loro compilazione e consegna. Il permesso sarà rilasciato dalla polizia locale che valuterà i requisiti per la richiesta. Il sindaco Matteo Perazzetti, da noi contattato, ha dichiarato:

"Abbiamo deciso di attivare questa tecnologia nell'ambito della digitalizzazione che stiamo compiendo su tutto il territorio angolano. Gli orari dell'isola pedonale saranno gli stessi in vigore fino ad ora, successivamente con la costruzione nel 2023 di nuove strutture di risalita e accessibilità al centro storico, si andrà ad ampliare come ztl. Questo servirà ai cittadini del centro storico per utilizzare per la prima volta l'accesso anche nei periodi di isola pedonale, in quanto saranno autorizzati ad entrare."