L'annuncio dell'assessore Carota: "Il centro sociale in piazza Grue è stato escluso dagli immobili da assegnare in bando"

Il locale comunale in piazza Grue che ospita il centro sociale per anziani non sarà riassegnato tramite bando. Lo ha confermato l'assessore comunale Maria Rita Carota, confermando la decisione presa dal consiglio comunale che ha approvato il provvedimento, anticipato nei giorni scorsi e frutto del dialogo fra l'amministrazione comunale e gli anziani che frequentano quella struttura. Dunque l'immobile è escluso dalla lista di quelli che invece saranno presenti nel bando comunale.

“Lo scorso 31 agosto era stato lo stesso consiglio comunale che aveva approvato in aula la delibera inerente alla gestione del patrimonio comunale con la quale sono stati individuati i beni immobili di proprietà comunale da assegnare a seguito di procedura a evidenza pubblica secondo le modalità previste dal regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, bando attualmente in pubblicazione con scadenza fissata al prossimo 14 febbraio. Tra gli immobili assegnabili rientrava anche il locale situato in piazza dei Grue, nell’ex sede civica Portanuova, attualmente adibito a centro sociale anziani, struttura che a oggi funziona con la formula dell’autogestione da parte di un gruppo di anziani residenti nel quartiere, che però di fatto non si sono mai costituiti in alcuna formula associativa, ma si limitano a organizzare attività e a partecipare.

La notizia del bando, lo scorso novembre, ha determinato la richiesta di un incontro tra l’amministrazione comunale e una delegazione di quegli anziani, riunione svoltasi il 28 novembre scorso, e l’amministrazione comunale in quella occasione ha assunto l’impegno politico di valutare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le opzioni utili a garantire il mantenimento in essere della struttura ricreativa frequentata dagli anziani del quartiere. A questo punto, nelle more dei necessari approfondimenti normativi da parte dei competenti settori comunali, si è ritenuto opportuno eliminare dall’elenco degli immobili da affidare in concessione il locale di Piazza dei Grue, provvedimento oggi approvato dal consiglio comunale”.

Il sindaco Carlo Masci ha aggiunto:

“In questo modo abbiamo dato seguito all’impegno assunto nel corso dell’incontro di novembre scorso con la delegazione di cittadini e abbiamo cominciato un percorso che concretizzeremo con altri atti amministrativi”.