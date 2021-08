Sicurezza, il Comune pronto a inaugurare la centrale operativa per il controllo delle telecamere

Tutto pronto a Pescara per l'inaugurazione della centrale operativa di controllo di tutte le telecamere di nuova generazione che sono state installate nel corso di quest'anno in città.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci che nei giorni scorsi ha visitato la struttura dell'ex Omni in via del Circuito dove sono in corso i lavori.

"Entro fine mese collegheremo 132 telecamere, a settembre arriveremo a 332, nei prossimi mesi a oltre 400", aggiunge il primo cittadino, "in quell'edificio trasferiremo anche il comando della polizia municipale, lì avremo la nostra "Cittadella della Sicurezza"".