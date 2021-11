La denuncia della consigliera pd Catalano: "Vandalizzato il parco dello sport in via Rigopiano" [FOTO]

Atti vandalici nel parco dello sport di Pescara, in via Rigopiano. A denunciare l'accaduto è la consigliera comunale del Pd Stefania Catalano che ha allegato anche alcune foto che mostrano i danni provocati da ignoti che hanno seriamente danneggiato le porte e le panchine del campetto di calio e danneggiato altri arredi e materiali presenti. La consigliera chiede un intervento immediato al Comune:

"Uno dei parchi più belli di Pescara, il parco dello sport all’incrocio fra via Rigopiano e via Passolanciano, è stato vandalizzato. Chiediamo alla giunta di intervenire rapidamente per ripristinare le attrezzature, utilizzate da ragazzi e classi scolastiche mattina e pomeriggio, e di potenziare la vigilanza per prevenire episodi simili. Pescara non può permettersi di perdere l’uso di un parco così importante, nato su un’area per decenni abbandonata come quella dell’ex Monopolio. Ci auguriamo che le telecamere installate nel parco siano funzionanti - spiega la consigliera - così da risalire ai responsabili di questi gesti da condannare”.

Ricordiamo che il parco dello sport è stato realizzato anche con la collaborazione del Coni ed è diventato una realtà dopo un lungo e complesso iter burocratico durato anni, riguardante la cessione del terreno dell'ex Monopolio all'ente comunale.