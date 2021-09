Catalano (Pd) porta in consiglio comunale il caso dei lavori in viale Marconi: "Costi lievitati di 140 mila euro e atti non forniti"

Finisce in un'interrogazione al consiglio comunale la vicenda del cantiere aperto dall'amministrazione Masci in viale Marconi, con la consigliera comunale del Pd Stefania Catalano che solleva dubbi e chiede risposte sull'aumento dei costi di 140 mila euro, e la mancanza di atti forniti per chiarire la procedura:

"Il cantiere è iniziato ad agosto 2020 per poi essere sospeso su pressione di alcuni consiglieri comunali di maggioranza diventando un cantiere lumaca che ha creato solo danni a residenti, commercianti, studenti e lavoratori dei tanti uffici e delle aziende operanti in zona. Dopo il lunghissimo stop, nel mese di agosto 2021, sono stati avviati lavori che hanno profondamente modificato il progetto, e abbiamo chiesto gli atti alla base di quei lavori che tutti abbiamo visto: ma in Comune nessuno vuole fornirci copie dei progetti di variante, le delibere di approvazione della perizia di variante e le relative determine, l’affidamento dei lavori di modifica, il contratto con la ditta, gli atti contabili."

La consigliera si chiede se questi att esistano o se i lavori siano iniziati senza averli ancora disponibili con l'approvazione di una prima perizia di variante il 17 settembre quando i lavori a livello operativo erano già iniziati da un mese.

"Se questo sospetto fosse confermato, saremmo di fronte ad un fatto gravissimo, tanto più perché parliamo di una modifica costosa che riduce persino gli spazi per i pedoni. Ecco perché è giunto il momento di fare chiarezza e chiediamo quali studi di fattibilità e di validità progettuale siano stati prodotti per ritenere meritevole questa variante dopo aver realizzato gran parte dell’intervento precedentemente deliberato e approvato, se sono stati valutati gli effetti del nuovo assetto viario sulla mobilità di tutta la zona di Pescara sud, quali sono i costi precisi di intervento previsti in perizia di variante oltre ai fondi Fesr e da quali capitoli si è attinto per questi costi, i tempi entro cui la zona sarà liberata dal cantiere. A questo punto la giunta Masci non può continuare a nascondersi e deve rispondere"