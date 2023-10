Catalano (Pd) sull'informazione turistica in città: "Schiaffo dalla Regione alla giunta Masci"

Uno schiaffo alla giunta Masci direttamente dalla Regione Abruzzo che, nonostante l'esistenza dell'ufficio di informazione turistica nell'Urban Box, chiede all'ente comunale di dotarsi con urgenza di un ufficio Iat in

considerazione delle numerose richieste di informazioni turistiche e culturali pervenute agli uffici regionali. A dirlo la consigliera comunale Stefania Catalano del Pd, che analizzando la richiesta commenta:

"È d’obbligo, a questo punto, procedere con una riflessione: o la Regione non sa che il Comune di Pescara ha individuato nell’Urban box l’ufficio di informazione turistica oppure l’urban box co- gestito con l’università è solo un ennesimo flop. Ripercorrendo la storia di questo prestigioso e strategico punto di promozione turistica, ritroviamo la scelta della giunta Masci di porre la struttura nelle mani dell’università D’Annunzio e l’affidamento all’Ente manifestazioni pescaresi per la gestione dello sportello turistico. Due scelte che di fatto non hanno portato alcun risultato concreto in efficacia, efficienza ed economicità visto che dal 2022 l’università ancora non mette fine ai lavori di ristrutturazione e adeguamento e che l’Emp, che ha anche assunto del personale con competenze professionali ben definite, non ha prodotto alcun dato osservabile, valutabile e misurabile del successo della promozione turistica condotta.

Durante una recente Commissione Cultura e Turismo, l’assessore Cremonese ha presentato dei dati relativi all’utenza dell’Urban Box completamente destrutturati e privi di qualsiasi sistematicità. Riproducevano, infatti, solo delle presenze senza alcuna indicazione di tipologie di richieste, nessun grafico di analisi e studio dati, utili per comprendere le esigenze della domanda turistica e programmare un'azione promozionale in linea con obiettivi ben definiti."

La consigliera ha aggiunto che l'accoglienza turistica non si improvvisa e che non consiste solo nel distribuire mappe e materiale informativo:

"Anche qui, sindaco e giunta evidenziano la mancanza di una visione strategica e carenze nella pianificazione e organizzazione della presentazione e promozione del territorio, elementi imprescindibili per il raggiungimento di risultati efficaci. Attendiamo di sapere quali iniziative la giunta Masci intende porre in essere per far fronte alle sollecitazioni del competente dipartimento della Regione."