Catalano (Pd) sull'iniziativa "Cav on the road": "Campagna antiabortista in un mercatino d'antiquariato: giunta Masci fuori dal mondo"

Duro attacco della consigliera comunale del Pd Stefania Catalano all'amministrazione Masci e in particolare all'assessore Nicoletta Di Nisio in merito al sostegno all'iniziativa "Cav on the road" che si terrà durante il mercatino d'antiquariato di Pescara Vecchia di domenica primo ottobre. L'assessore, infatti, ha espresso sostegno al gazebo informativo dell'associazione "Centro di aiuto alla vita" che sostiene le donne che, per situazioni di difficoltà, stanno valutando l'interruzione volontaria di una gravidanza.

“Il centrodestra, con i disastri di cui è stato capace, si è reso conto di essere sempre più minoranza fra i pescaresi, e si rifugia nelle battaglie ideologiche rasentando il ridicolo, come l’invasione dello storico mercatino dell’antiquariato da parte di una campagna antiabortista sostenuta dal Comune. Una scelta inopportuna, se non offensiva nei confronti di tutti, donne per prime. È svilente dover ricordare che le donne devono essere libere di decidere senza sentirsi giudicate, e che in Italia c’è una ottima legge, la 194, che va applicata e non smantellata e invece la giunta Masci preferisce chiudersi in un guscio ideologico deprimente. Il Comune è la casa di tutti, non degli estremismi: questa scelta sostenuta addirittura dall’assessore alle pari opportunità Nicoletta Di Nisio, che dovrebbe lottare per i diritti e non contro di essi, è davvero una scelta fuori dal tempo che dimostra una visione ottusa del diritti delle donne, rivelando, se ce ne fosse bisogno, l’ideale di un centrodestra che preferisce le donne occuparsi dei figli come dimostra lo smantellamento della scuola a tempo pieno e il caro mensa. Il Comune è dotato di una commissione pari opportunità: la presidente prenda posizione contro questa scelta davvero incredibile”.