Caso Madonna dei 7 Dolori, Marsilio: "Brutto episodio, persone incivili, stanno avendo ciò che meritano"

Collegato in diretta da Pescara, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è intervenuto oggi pomeriggio su Raiuno durante "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone, per commentare il "caso" della Madonna dei 7 Dolori, riguardante un gruppo di persone che domenica scorsa hanno interrotto la messa per poi opporre resistenza alla polizia. Il fatto è finito anche sulle cronache nazionali.

Marsilio ha parlato senza mezzi termini di "un brutto episodio. Quelle sono persone volgari e incivili che stanno avendo ciò che meritano. Non si interrompe una funzione religiosa, non si minaccia nessuno e non si mettono le mani addosso alle forze dell'ordine. È stata una brutta e inutile provocazione". Il governatore ha anche ricordato che se si vuole esprimere un dissenso bisogna farlo in maniera civile, e l'altra sera ai Colli così non è stato.

A proposito, invece, dell'andamento delle vaccinazioni, Marsilio ha detto: "Seguiamo le direttive che dà il commissario Figliuolo. In Abruzzo abbiamo già iniziato la somministrazione della terza dose alle categorie fragili". Poi, non senza qualche frizione con la Bortone, il presidente Marsilio ha spiegato qual è la posizione del suo partito, cioè Fratelli d'Italia, sul Green Pass: "Noi non abbiamo mai rifiutato il Green Pass, ma contestiamo un certo uso di questo certificato. Il Green Pass può essere utile anche per riaprire le discoteche, argomento di cui si sta parlando molto proprio in queste ore. D'altronde si può ormai andare allo stadio, nei cinema, nei teatri e nei musei, ma l'unica attività che non si può fare è ballare in pista".