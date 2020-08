Immigrati positivi al coronavirus nelle strutture d'accoglienza abruzzesi, il caso finisce in Parlamento. Ci ha pensato il pescarese Nazario Pagano, senatore di Forza Italia, che oggi (6 agosto) si è rivolto in Aula direttamente al ministro della salute, Roberto Speranza. Ecco cosa riferisce l'esponente azzurro: "A seguito dei continui casi di focolai di contagi tra gli immigrati clandestini rifugiati nei cas abruzzesi, oggi in Senato ho chiesto al ministro Speranza di spiegare che senso ha proibire l’ingresso in Italia da 17 nazioni quando invece è ancora permesso da quegli Stati che evidentemente non garantiscono alcun controllo sanitario".

Proprio nella giornata odierna Speranza ha spiegato che "per L'Ecd in Italia ci sono 5,2 casi per 100mila abitanti, il più basso in Europa. L'Italia è messa meglio per la situazione epidemica e questo è un risultato di tutto il Servizio sanitario nazionale e sono stati resi possibili dal comportamento dei nostri concittadini. Nessuno aveva un manuale di istruzioni eppure le istituzioni repubblicane hanno retto. Eppure i dati ci dicono che stiamo molto meglio ma non credo che battaglia sia vinta e non possiamo ancora ritenerci al sicuro e dobbiamo tenere alta la guardia".