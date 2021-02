Anziani senza vaccini e positivi nelle case di riposo, Blasioli chiede un’ispezione dei Nas

Anziani senza vaccini e casi positivi al coronavirus in alcune case di riposo, Blasioli chiede un’ispezione dei Nas. Il consigliere regionale del Pd ha effettuato una visita ispettiva all’esterno della Rsa "Edoardo e Clarice Sgaroni" di Città Sant'Angelo e una visita di cortesia al Piccolo Mondo Family House di Montesilvano in merito alla mancata vaccinazione anti Covid di personale e residenti:

"Nella struttura di Città Sant’Angelo - riferisce Blasioli - si registrano 11 positivi tra gli ospiti (di cui 5 ricoverati) e 6 positivi tra gli operatori che vi lavorano. Il tampone è stato fatto sabato scorso e a giorni verrà ripetuto nuovamente, sperando che nel frattempo non si siano positivizzati altri. Qui peraltro questa situazione ha costretto gli ospiti a stare nelle loro stanze, isolati, senza poter uscire, per fortuna amorevolmente trattati dal personale".

Stessa cosa al Piccolo Mondo Family House di Montesilvano: "Nel giorno in cui gli ultraottantenni di Montesilvano cominciano a vaccinarsi, questi che dovevano essere i primi non potranno avere il vaccino. Ma la situazione non cambia per l’Istituto delle Sorelle della Misericordia in via del Santuario a Pescara". Così Blasioli si pone alcune domande: "Quanti ospiti di altre case di riposo che dovevano essere vaccinati non lo sono ancora e perché? Chi risponderà dei contagi e di tutto quello che ne deriverà?".