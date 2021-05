Case Gescal, Pettinari: “Disabili e anziani segregati senza ascensore”

Il vicepresidente del consiglio regionale, Pettinari, è tornato a denunciare questa mattina lo stato di "segregazione" di alcuni residenti delle case Ater ' Gescal' a causa della mancanza di ascensori. Pettinari ha sottolineato che il problema riguarda soprattutto disabili e anziani, aggiungendo:

“Eppure, grazie a un mio emendamento alla legge di bilancio della Regione Abruzzo del 20 gennaio 2021, è stato stanziato un contributo di 150mila euro all’Ater di Pescara proprio a questo fine. Ma qualcosa sembra essersi interrotto e io voglio vederci chiaro. Il paradosso è che tra le case Gescal alcune sono provviste di ascensore altre no, e gli assegnatari disabili sono nella maggioranza negli stabili 40, 42 e 44 che ne sono sprovviste”.

“Noi – spiega ancora il consigliere del M5S – ci siamo impegnati per trovare in Bilancio la somma necessaria a risolvere il problema, ma nonostante siano passati mesi i lavori ancora non partono. Per questo ho scritto al servizio regionale competente al fine di sapere se la Regione Abruzzo ha proceduto all’espletamento di tutti gli atti, amministrativi e contabili, necessari per il trasferimento della somma stanziata. È inaccettabile che proprio a un passo dalla soluzione del problema, anziani e disabili presenti nei palazzi interessati non possano vedere finalmente abbattute quelle barriere architettoniche che li costringono in casa da anni".

L’Ater di Pescara "deve provvedere, in tempi celeri, allo svolgimento di tutte le attività necessarie all’istallazione degli ascensori, ma è chiaro che per farlo deve avere i fondi che Regione Abruzzo ha stanziato in bilancio. Non possiamo permettere che una pratica bloccata nell’ufficio di qualcuno renda vano questo impegno, pertanto chiedo al servizio regionale e a chi ha il dovere di controllarlo di procedere immediatamente, perché i lavori a oggi non sono ancora partiti”, conclude l'esponente pentastellato.