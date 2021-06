CasaPound, striscione nella notte a Pescara: “Tornare potenza”

Nuova protesta di CasaPound, che ha affisso nella notte uno striscione in varie città italiane, tra cui Pescara, che recita: “Tornare potenza”. La frase richiama lo slogan usato durante la manifestazione nazionale dello scorso 29 maggio, che ha visto migliaia di militanti riunirsi a Roma:

“Abbiamo voluto ribadire – si legge in una nota – quello che per noi non può e non deve essere uno slogan fine a se stesso ma una dichiarazione di intenti. “Tornare potenza” non significa solo riconoscere che il nostro Paese è stato in grado, nel corso della storia, di sforzi industriali, politici e culturali senza precedenti ma soprattutto comprendere che dobbiamo essere ancora in grado di farne”.